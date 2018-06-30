Парад юбиляров состоялся в сельских поселениях Нижнекамского района

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Фото: zags.tatarstan.ru
(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Глава Старошешминского сельского поселения Нижнекамского района поздравил шесть супружеских пар с рубиновой, бриллиантовой и изумрудной годовщиной свадьбы. Об этом сообщает Управление ЗАГС РТ.
Глава Афанасовского сельского поселения чествовал три супружеских пары с золотой свадьбой. Участникам парада были вручены Благодарственные письма и памятные подарки.
В Сухаревском сельском поселении с бриллиантовой свадьбой поздравили супругов Яруллиных, проживающих в селе Болгар, с золотой свадьбой – супругов Абдуллиных из деревни Кызыл Яр. Глава поселения поблагодарил юбиляров за крепкий семейный союз, а также вручил Благодарственные письма и памятные подарки.
В Камских Полянах чету Низамовых поздравили с рубиновым юбилеем супружеской жизни. Мансур Исламович и Гельнур Джавдатовна – заслуженные работники медицины, за многолетний труд награждены многочисленными Почетными грамотами и Благодарственными письмами. Воспитали трех детей, радуются успехам шести внуков.
Начальник отдела ЗАГС Камских Полян Альфия Хаппанова поблагодарила супругов за крепкий семейный союз, пожелала крепкого здоровья и долголетия.
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Глава Афанасовского сельского поселения чествовал три супружеских пары с золотой свадьбой.
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