Парад юбиляров состоялся в сельских поселениях Нижнекамского района

Глава Афанасовского сельского поселения чествовал три супружеских пары с золотой свадьбой.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Глава Старошешминского сельского поселения Нижнекамского района поздравил шесть супружеских пар с рубиновой, бриллиантовой и изумрудной годовщиной свадьбы. Об этом сообщает Управление ЗАГС РТ.

Глава Афанасовского сельского поселения чествовал три супружеских пары с золотой свадьбой. Участникам парада были вручены Благодарственные письма и памятные подарки.



В Сухаревском сельском поселении с бриллиантовой свадьбой поздравили супругов Яруллиных, проживающих в селе Болгар, с золотой свадьбой – супругов Абдуллиных из деревни Кызыл Яр. Глава поселения поблагодарил юбиляров за крепкий семейный союз, а также вручил Благодарственные письма и памятные подарки.



В Камских Полянах чету Низамовых поздравили с рубиновым юбилеем супружеской жизни. Мансур Исламович и Гельнур Джавдатовна – заслуженные работники медицины, за многолетний труд награждены многочисленными Почетными грамотами и Благодарственными письмами. Воспитали трех детей, радуются успехам шести внуков.



Начальник отдела ЗАГС Камских Полян Альфия Хаппанова поблагодарила супругов за крепкий семейный союз, пожелала крепкого здоровья и долголетия.