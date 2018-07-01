В Казани состоится премьерный показ корейского фильма «Пылающий»

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(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). 6 июля в 19:30 в Центре современной культуры «Смена» состоится премьерный показ фильма корейского режиссера Ли Чан-дона «Пылающий», сообщает пресс-служба центра.
Фильм снят по мотивам рассказа Харуки Мураками «Сжечь сарай».
По сюжету молодой писатель Джонсу встречает знакомую с детства девушку, вместе с ней они росли. С тех пор в ее жизни многое изменилось, и перед ее очарованием сложно устоять. В поисках себя девушка отправляется в Африку и возвращается оттуда с новым другом по имени Бен. Бен — современный Гэтсби, у него нет изъянов, зато есть необычное хобби, узнав о котором, Джонсу лишается покоя.
В этом году фильм был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и собрал максимальное количество положительных оценок от критиков.
Фильм будет транслироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
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Фильм снят по мотивам рассказа Харуки Мураками «Сжечь сарай».
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Защитник сборной Франции после победы над аргентинцами отметил бомбардирские способности своего партнера по команде.
Футболист сборной Аргентины подчеркнул, что в матче против французов его команде следовало сыграть по-другому.
19-летний нападающий французской сборной забил два гола на матче Франция — Аргентина.
Полузащитник сборной Франции прокомментировал победу над Аргентиной в матче 1/8 финала чемпионата мира.
Главный тренер аргентинской сборной поблагодарил игроков своей команды, которые сделали все, чтобы пройти как можно дальше.
Главный тренер сборной Франции заявил, что гордится своей командой.
Нападающий французской команды забил два мяча и помог своей сборной выйти в четвертьфинал чемпионата мира.
Аргентинцы уступили сборной Франции со счетом 3:4 в матче 1/8 финала чемпионата мира в России.
Матч Аргентина – Франция в Казани посетили 42 тыс. 873 человека.
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