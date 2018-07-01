В Казани состоится премьерный показ корейского фильма «Пылающий»

Фильм снят по мотивам рассказа Харуки Мураками «Сжечь сарай».

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). 6 июля в 19:30 в Центре современной культуры «Смена» состоится премьерный показ фильма корейского режиссера Ли Чан-дона «Пылающий», сообщает пресс-служба центра.

Фильм снят по мотивам рассказа Харуки Мураками «Сжечь сарай».

По сюжету молодой писатель Джонсу встречает знакомую с детства девушку, вместе с ней они росли. С тех пор в ее жизни многое изменилось, и перед ее очарованием сложно устоять. В поисках себя девушка отправляется в Африку и возвращается оттуда с новым другом по имени Бен. Бен — современный Гэтсби, у него нет изъянов, зато есть необычное хобби, узнав о котором, Джонсу лишается покоя.

В этом году фильм был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и собрал максимальное количество положительных оценок от критиков.

Фильм будет транслироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.