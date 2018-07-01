Качество казанского воздуха начали отслеживать на новых приборах

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(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Экологическое состояние казанского воздуха контролируют четыре стационарных и пять мобильных поста контроля. Теперь передвижные лаборатории стали еще «умнее» — на них установили дополнительное оборудование. Об этом сообщается на портале Министерства экологии и природных ресурсов РТ.
В частности, передвижные лаборатории получили новые хроматографические анализаторы AGA-LIGA, которые исследуют воздух на содержание бензола, толуола, ксилола. Кроме того, мобильные станции получили автоматизированные комплексы на основе хроматографа «Хроматэк-Газохром 2000». Это оборудование распознает содержание в воздухе таких ядов, как бутилацетат, изопропилбензол и ацетон.
Помимо мобильных лабораторий воздух в столице РТ мониторят 4 стационарных поста контроля. Они работают в автоматическом режиме и могут обнаружить в воздухе до 38 ядовитых соединений. Причем техника может отследить, откуда пришел выброс ядов и поможет найти виновника загрязнения.
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