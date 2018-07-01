Honda разработает робота-сиделку на базе андроида ASIMO

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Компания Honda намерена разработать новых роботов на базе андроида ASIMO, способных выполнять полезную работу. Об этом сообщает портал «Хайтек».
Новые роботы смогут не только раздавать информационные флаеры, но и ухаживать за престарелыми и больными людьми.
ASIMO был впервые представлен общественности в 2000 году. Последняя модель устройства вышла в 2011 году. Двуногий и говорящий человекообразный робот ASIMO развлекает публику на различных массовых мероприятиях.
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