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Месси вновь не забил в Казани и вместе со сборной Аргентины покинул чемпионат мира

Татар-информ

1 июля 2018, 02:36

Общество

Honda разработает робота-сиделку на базе андроида ASIMO

Новые человекообразные роботы смогут не только развлекать публику, но и выполнять полезную работу.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Компания Honda намерена разработать новых роботов на базе андроида ASIMO, способных выполнять полезную работу. Об этом сообщает портал «Хайтек». 

Новые роботы смогут не только раздавать информационные флаеры, но и ухаживать за престарелыми и больными людьми. 

ASIMO был впервые представлен общественности в 2000 году. Последняя модель устройства вышла в 2011 году. Двуногий и говорящий человекообразный робот ASIMO развлекает публику на различных массовых мероприятиях.

 

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