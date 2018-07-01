Российский миллиардер основал космическое государство

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(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Российский ученый и миллиардер Игорь Ашурбейли основал на Земле космическое государство «Асгардия». Об этом сообщает портал «Хайтек».
Презентация нового космического государства на Земле состоялась в Вене. Предполагается, что в Асгардии создадут все необходимое для обычного государства — конституцию, флаг и гимн. При этом у космического государства появится своя криптовалюта Solar.
Власти страны намерены разработать собственную независимую инфраструктуру. Так, жители Асгардии будут иметь специальные портативные гаджеты с инегрированными паспортами и кредитными картами.
Несмотря на то что у Асгардии нет отдельной территории на Земле, у нее уже 200 тыс. граждан, подписавшихся на присоединение к стране через Интернет. Космическое государство планирует построить поселения на Луне.
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