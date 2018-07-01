Работодателям РТ предложили давать матерям дополнительный выходной

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(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Татарстанский Кабмин внес изменения в постановление Совмина ТАССР 1991 года, в котором говорится о дополнительных мерах поддержки материнства и детства. Нововведения могут подарить работницам-матерям ежемесячный дополнительный выходной. Об этом сообщается на портале Уполномоченного по правам ребенка в РТ.
Отмечается, что был изменен пятый пункт документа. В новой редакции работодателям предлагается обратить внимание на работниц, у которых есть дети в возрасте до 16 лет.
«Предложить работодателям предоставлять женщинам, имеющим детей в возрасте до 16 лет, еженедельно не менее 2 часов свободного времени или 1 свободный день в месяц, полностью или частично оплачиваемый за счет средств работодателей», — указано в постановлении.
Порядок и условия предоставления свободного времени или выходного определяются локальными нормативными актами и коллективными договорами конкретной организации. При этом условия не распространяются на женщин, работающих на неполной ставке или находящихся в отпуске.
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