Главное
Месси вновь не забил в Казани и вместе со сборной Аргентины покинул чемпионат мира

Татар-информ

1 июля 2018, 00:17

Общество

Студенты разработали чехол, защищающий телефон при падении

Рекомендуем

При падении устройства специальный чехол выпускает страховочные ножки, которые не дают смартфону разбиться.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Немецкие студенты запатентовали подушку безопасности для телефона, которая защищает телефон от падения. Об этом сообщает портал «Хайтек». 

При падении гаджета чехол выпускает страховочные ножки, которые не дают телефону разбиться. Студенты работали над созданием чехла четыре года, при этом все детали были напечатаны на 3D-принтере.

Датчики, вставленные в чехол, передают сигнал пружинам, которые в свою очередь выпускают автоматические ножки.

 

Следующая новость

Самая красивая бабушка мира вышла на футбольное поле казанского фан-феста в свадебном платье
Новости дня
03:45
Качество казанского воздуха начали отслеживать на новых приборах
02:36
Honda разработает робота-сиделку на базе андроида ASIMO
01:37
Российский миллиардер основал космическое государство
00:17
Студенты разработали чехол, защищающий телефон при падении
30.06 23:31
Школьники Сабинского района познакомились с природой других континентов

Площадь оранжереи поделена на тропическое, субтропическое и пустынное отделения, где произрастают растения, не характерные для нашего климата.

30.06 22:27
В WhatsApp можно создать каналы по типу Telegram
30.06 21:53
В Кишиневе убили сына бывшего посла Молдавии в России
30.06 21:23
Люка Эрнандес: «Если Мбаппе продолжит в том же духе, то станет лучшим в мире»

Защитник сборной Франции после победы над аргентинцами отметил бомбардирские способности своего партнера по команде.

30.06 21:15
Хавьер Маскерано: «Мы должны с честью принять поражение от Франции»

Футболист сборной Аргентины подчеркнул, что в матче против французов его команде следовало сыграть по-другому.

30.06 21:11
Килиан Мбаппе: «Пеле совершенно другая история»

19-летний нападающий французской сборной забил два гола на матче Франция — Аргентина.

30.06 21:03
Н'Голо Канте: «Матч против Аргентины изменил наши шансы на чемпионате мира к лучшему»

Полузащитник сборной Франции прокомментировал победу над Аргентиной в матче 1/8 финала чемпионата мира.

30.06 21:00
Хорхе Сампаоли: «Я не ищу оправданий»

Главный тренер аргентинской сборной поблагодарил игроков своей команды, которые сделали все, чтобы пройти как можно дальше.

30.06 20:52
Дидье Дешам: «Я многому сегодня научился»

Главный тренер сборной Франции заявил, что гордится своей командой.

30.06 20:38
Литовский депутат пожаловался в госкомиссию на показ мультфильма на русском языке
30.06 20:16
В Госдуме прокомментировали слова Трампа о признании Крыма
30.06 19:52
В ДНР сообщили о готовности к «хлебному перемирию» с 1 июля
30.06 19:27
Сотрудник кунгурского «Водоканала» уволен после заявления о «налоге на дождь»
30.06 19:08
Мбаппе стал лучшим игроком матча Франция — Аргентина в Казани

Нападающий французской команды забил два мяча и помог своей сборной выйти в четвертьфинал чемпионата мира.

30.06 19:05
Месси вновь не забил в Казани и вместе со сборной Аргентины покинул чемпионат мира

Аргентинцы уступили сборной Франции со счетом 3:4 в матче 1/8 финала чемпионата мира в России.

30.06 18:59
Аргентинские и французские болельщики повторили рекорд посещаемости «Казань Арены»

Матч Аргентина – Франция в Казани посетили 42 тыс. 873 человека.

30.06 18:35
На Украине сообщили о создании «мощнейшей» ракеты
30.06 18:17
Трамп убедил короля Саудовской Аравии увеличить добычу нефти до двух млн баррелей
30.06 17:44
Кунгурский «Водоканал» проверят из-за жалоб о взимании платы за дождь
30.06 17:26
Минниханов встретился с Марадоной перед матчем Аргентина — Франция

Матч между сборными Франции и Аргентины проходит в Казани на стадионе «Казань-Арена».

30.06 17:19
Гризманн забил в Казани первый гол плей-офф чемпионата мира по футболу

Нападающий сборной Франции реализовал пенальти, назначенный за снос Килиана Мбаппе.

События

30 июня«День поля в Татарстане»: вся правда о молоке по QR-коду, такси для телят и «Кировец» за полцены

30 июняРост тарифов ЖКХ, подорожание сигарет и перевод бюджетников на карту «Мир»: какие изменения ждут россиян с 1 июля

30 июняСергей Апрелов: У рыболовного спорта сейчас появилось второе дыхание

29 июняМесси-мания в Казани: столица Татарстана в ожидании звездного форварда сборной Аргентины

29 июня29 июня – 1 июля: День молодежи, кинопоказы open-air и футбооол

29 июняЗарубежные фанаты в Казани: спасение утопающего, дайвинг на Голубом озере и помолвка на трибунах

28 июняФиаско в Казани: что стало главной причиной провала сборной Германии на чемпионате мира по футболу?