Студенты разработали чехол, защищающий телефон при падении

При падении устройства специальный чехол выпускает страховочные ножки, которые не дают смартфону разбиться.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Немецкие студенты запатентовали подушку безопасности для телефона, которая защищает телефон от падения. Об этом сообщает портал «Хайтек».

При падении гаджета чехол выпускает страховочные ножки, которые не дают телефону разбиться. Студенты работали над созданием чехла четыре года, при этом все детали были напечатаны на 3D-принтере.

Датчики, вставленные в чехол, передают сигнал пружинам, которые в свою очередь выпускают автоматические ножки.