Студенты разработали чехол, защищающий телефон при падении

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(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Немецкие студенты запатентовали подушку безопасности для телефона, которая защищает телефон от падения. Об этом сообщает портал «Хайтек».
При падении гаджета чехол выпускает страховочные ножки, которые не дают телефону разбиться. Студенты работали над созданием чехла четыре года, при этом все детали были напечатаны на 3D-принтере.
Датчики, вставленные в чехол, передают сигнал пружинам, которые в свою очередь выпускают автоматические ножки.
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Площадь оранжереи поделена на тропическое, субтропическое и пустынное отделения, где произрастают растения, не характерные для нашего климата.
Защитник сборной Франции после победы над аргентинцами отметил бомбардирские способности своего партнера по команде.
Футболист сборной Аргентины подчеркнул, что в матче против французов его команде следовало сыграть по-другому.
19-летний нападающий французской сборной забил два гола на матче Франция — Аргентина.
Полузащитник сборной Франции прокомментировал победу над Аргентиной в матче 1/8 финала чемпионата мира.
Главный тренер аргентинской сборной поблагодарил игроков своей команды, которые сделали все, чтобы пройти как можно дальше.
Главный тренер сборной Франции заявил, что гордится своей командой.
Нападающий французской команды забил два мяча и помог своей сборной выйти в четвертьфинал чемпионата мира.
Аргентинцы уступили сборной Франции со счетом 3:4 в матче 1/8 финала чемпионата мира в России.
Матч Аргентина – Франция в Казани посетили 42 тыс. 873 человека.
Матч между сборными Франции и Аргентины проходит в Казани на стадионе «Казань-Арена».
Нападающий сборной Франции реализовал пенальти, назначенный за снос Килиана Мбаппе.
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