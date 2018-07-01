Медалью «За любовь и верность» награждаются россияне, которые прожили в браке 25 лет, воспитали достойных детей и известны прочностью своих отношений.

(Набережные Челны, 1 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В День семьи, любви и верности в Набережных Челнах десять семейных пар получат медали «За любовь и верность», сообщила начальник Управления ЗАГС Равиля Зарипова.

Всего в Набережных Челнах обладателями таких наград стали 53 семьи. Этой медалью награждаются граждане России, которые прожили в браке не менее 25 лет, воспитали достойных детей и известны прочностью семейных отношений.

Праздник отмечается в Автограде уже девять лет. В этом году он пройдет в новом формате в парке Победы. На празднике будет представлены интерактивные зоны. Здесь пройдут детская ярмарка, мастер-классы, спортивные состязания. Также появится площадка с фотоисториями о челнинских семьях. Организаторы аноносировали и проведение нового конкурса, который предполагает, что семьи придут на праздник в одежде одного цвета. Таким образом самые большие семьи будут выделятся в толпе, и устроители торжества приподнесут им особые подарки.