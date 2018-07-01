Музей спорта Зеленодольска объявил о сборе экспонатов для выставок

Сотрудники музея с благодарностью примут в дар членские билеты, значки, грамоты.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Музей спорта Зеленодольска объявил о сборе экспонатов для будущей выставки о спортивных обществах СССР: «Динамо», «Спартак», «Буревестник», «Трудовые резервы», «Зенит», «Локомотив», «Урожай», пишут «Новости Зеленодольска».

Сотрудники музея с благодарностью примут в дар членские билеты, значки, грамоты.



Музей спорта работает в Зеленодольске уже пятый год, он располагается в лицее № 1. Посетитель может увидеть сотни подлинных экспонатов, которые хранятся в 12 витринах музея.

В Музее спорта один из уникальных экспонатов – дорожные шахматы Виктора Колотова с автографом. Эта коробочка была получена в дар от Юрия Огнева – бывшего начальника ЖКО завода Серго, который был очень дружен со звездой футбола, тесно с ним общался и в один из его приездов сыграл пару партий «на интерес».

Площадь музея составляет 60 кв. м. По словам директора Сергея Саркисяна, места катастрофически не хватает, поэтому вскоре площадь помещения будет расширена, а посетители увидят новые экспозиции. Перепланировкой и обновлением музея по самым современным технологиям будет заниматься завод имени Горького.