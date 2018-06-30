В WhatsApp можно создать каналы по типу Telegram

Чтобы активировать новую опцию, нужно зайти в настройки группы и в области отправки сообщений нажать на отметку «Только для администраторов».

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В мессенджере WhatsApp появились новые функции. Об этом сообщается на сайте WhatsApp.

Основной из них называется возможность создавать группы по типу Telegram-каналов, в которых только администраторы могут отправлять сообщения.

Чтобы активировать новую опцию, нужно зайти в настройки группы и в области отправки сообщений нажать на отметку «Только для администраторов».