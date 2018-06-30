В Кишиневе убили сына бывшего посла Молдавии в России

Убийство произошло в результате ссоры двух молодых людей, одним из которых был Теодор Цэрану.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В Кишиневе в ночь на 30 июня застрелили сына молдавского дипломата, бывшего посла Молдавии в России Анатолия Цэрану. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на начальника Генерального Инспектората полиции Молдавии Александра Пынзаря.

Происшествие произошло в квартире дома по улице Василия Лупу в Кишиневе в результате ссоры двух молодых людей, одним из которых был Теодор Цэрану. Второй, который является хозяином квартиры, в конечном счете несколько раз выстрелил из пистолета.

Отмечается, что в результате обыска у него было найдено еще одно зарегистрированное оружие.