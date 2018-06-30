Люка Эрнандес: «Если Мбаппе продолжит в том же духе, то станет лучшим в мире»

Защитник сборной Франции после победы над аргентинцами отметил бомбардирские способности своего партнера по команде.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Игрок сборной Франции Люка Эрнандес после победы над командой Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Казани отметил выдающуюся игру своего партнера по сборной Килиана Мбаппе.

Французы обыграли аргентинцев со счетом 4:3, Мбаппе заработал пенальти и забил два гола. «Он очень молод (Мбаппе 19 лет — прим. Т-и), поэтому очень хорош. У него большое будущее — если он продолжит в том же духе, то станет лучшим игроком в мире. Опыт футболистов сборной Аргентины сегодня не сыграл роли. Мы более молоды, и это позволяет нам быстрее адаптироваться к разным условиям на чемпионате мира», — отметил Эрнандес.