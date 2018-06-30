Хавьер Маскерано: «Мы должны с честью принять поражение от Франции»

Футболист сборной Аргентины подчеркнул, что в матче против французов его команде следовало сыграть по-другому.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано подвел итог проигранного матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Франции.

Матч прошел в Казани 30 июня, аргентинцы уступили со счетом 3:4 и покинули чемпионат мира. Маскерано после игры в интервью телевидению заявил о том, что уходит из сборной Аргентины.

«Я провел много времени в сборной. Грустно, что так и не удалось завоевать с командой ни один титул. Теперь пришло время идти дальше и наслаждаться жизнью. Все это время я делал для команды все, что в моих силах. В матче против сборной Франции нам нужно было сыграть по-другому. Соперник был очень силен. Нужно признать, что сегодня они лучше нас, они замечательно готовы на этом турнире. Мы должны с честью принять это поражение», — отметил Маскерано.