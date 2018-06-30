Килиан Мбаппе: «Пеле совершенно другая история»

19-летний нападающий французской сборной забил два гола на матче Франция — Аргентина.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Лучший игрок матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция-Аргентина (4:3) 19-летний нападающий французов Килиан Мбаппе забил два гола и был признан лучшим игроком встречи. В таком возрасте на ЧМ раньше забивал только великий Пеле. Мбаппе повел себя скромно.

«Рекорд Пеле? Я счастлив, что повторил его рекорд, но Пеле — это совершенно другая история», — заявил Мбаппе.

Родившийся в 1998 году, когда Франция стала чемпионом мира, Килиан не стал проводить громких аналогий. «Люди чаще вспоминают победы на чемпионатах мира, а не год, в который кто-то родился. Люди запоминают победы», — сказал спортсмен.

Мбаппе высоко оценивает возможность выступить на ЧМ. «Я всегда говорил, что на чемпионатах мира выступают самые лучшие футболисты. Прекрасно, если я сам могу продемонстрировать свое умение. Нет для этого лучшего места, чем чемпионат мира», — заметил 19-летний форвард сборной Франции.