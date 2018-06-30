Н'Голо Канте: «Матч против Аргентины изменил наши шансы на чемпионате мира к лучшему»

Полузащитник сборной Франции прокомментировал победу над Аргентиной в матче 1/8 финала чемпионата мира.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист сборной Франции Н’Голо Канте после победы над Аргентиной в матче 1/8 финала чемпионата мира в Казани заявил, что этот успех увеличил шансы французов на победу в турнире.

Подопечные Дидье Дешама обыграли аргентинцев со счетом 4:3, Канте отыграл весь матч. «Это была очень важная игра для нас. Мы все хотели сыграть максимально хорошо. Было сложно, но сегодня мы сделали все возможное для победы. Теперь мы можем готовиться к следующему матчу. После такой победы наши шансы на успех на чемпионате мира изменились а лучшую сторону. Уругвай или Португалия? Неважно, против кого мы будем играть в четвертьфинале», — подчеркнул Канте.

Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира в России, где сыграет против победителя пары Уругвая — Португалия.