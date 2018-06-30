Хорхе Сампаоли: «Я не ищу оправданий»

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 30 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли подвел итоги матча 1/8 финала ЧМ-2018 с Францией (3:4), высоко оценив игру своей команды, подчеркнув, что в отставку подавать не намерен.
«Да, впервые с 2002 года наша сборная покинула турнир раньше четвертьфинала. Это очень болезненно. Футболисты полностью отдались игре, но цели мы не достигли. Но решение о своем будущем я приму не сейчас. Это очень больно. Ребята приложили много сил, но в этой непростой игре мы не достигли цели, с которой приехали в Россию. Мне грустно, я разочарован — думаю, это нормальные чувства», — признался Сампаоли.
«Наверняка ошибки были, но рано о них говорить. Мы играли с командой, которая нам доставила много проблем. Нам удалось перевернуть игру, но затем мы стали действовать странно и растеряли преимущество. Думаю, временной фактор при подготовке к ЧМ-2018 не так важен. Может, мы не всегда действовали точно, но анализ нужно сделать позже. Когда мы готовились, учитывали различные факторы и знали, что французские форварды будут постоянно меняться флангами. Я не ищу оправданий. Мы должны смириться с тем, что произошло. Я хочу сказать спасибо всем игрокам, которые приехали сюда и сделали все, чтобы пройти как можно дальше. Провал? Мне не нравится это слово. Мы старались владеть мячом, соперник пытался контратаковать. У нас были возможности, мы боролись и почти сравняли счет. Может быть, причина поражения заключается в том, что у нас не хватило времени для совместной работы», — считает наставник аргентинцев.
Также Хорхе прокомментировал игру Месси, назвав его лучшим игроком мира. «В нашем составе лучший игрок мира, и нам нужно было всей командой создавать ему моменты. Мы пробовали много разных схем: окружали его поддержкой, оставляли ему свободные зоны — делали все, чтобы ему было комфортно. Иногда у нас это получалось, иногда нет», — резюмировал аргентинский наставник.
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