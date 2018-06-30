Дидье Дешам: «Я многому сегодня научился»

Главный тренер сборной Франции заявил, что гордится своей командой.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победный матч 1/8 финала ЧМ-2018 на «Казань Арене» с Аргентиной (4:3), заметив, что автор дубля Килиан Мбаппе вовремя родился, в 1998 году, когда французы стали чемпионами мира.

«Нам было нелегко. Но мы продолжали бороться. Даже когда пропустили второй мяч, показали прекрасный настрой. Я горжусь командой, очень счастлив. Как тренер, я живу футболом, аншлагами, я хочу такой жизни. Сегодня я счастлив за наших ребят. И я многому научился. Нам удалось показать ту игру, какую хотели. Сегодня сыграли 14 лучших игроков из 23 заявленных. У нас много молодежи, нужно проявить терпение, пока они покажут, на что способны. Сегодня они так здорово контролировали ситуацию», — отметил Дешам.

Говоря об игре сборной Аргентины, наставник французов в частности, сказал об игре Лионеля Месси. «Мой визави Сампаоли решил отправить Месси в центр нападения. Он получил там больше свободы, забегал за спины наших полузащитников. Но и мы готовились к этому, знали об этой возможности. Мы сделали так, чтобы у Месси было меньше возможностей получать пасы, ведь он очень мобильный игрок. При этом Лео все равно оставался ключевым футболистом. У аргентинцев лучше получалось атаковать, чем обороняться. И при счете 1:2 я не испугался, мы не сдались, хотя ситуация на поле была не из лучших», — согласился тренер.

Он не стал проводить параллели между бразильским форвардом Роналдо, блиставшим на ЧМ-1998, и Мбаппе. «Людям нравится сравнивать игроков, особенно если они играют в атаке. Роналдо был очень быстрым игроком, а Мбаппе еще быстрее. Роналдо — чемпион мира. И сравнивать его с 19-летним игроком нельзя», — пояснил Дешам.

Но про своего подопечного Мбаппе, который стал всего вторым игроком ЧМ, которому нет еще 20 лет, после легендарного Пеле, который оформил дубль, Дешам говорил с удовольствием. «1998 год, когда Франция стала чемпионом мира, — это год рождения Мбаппе. И это был подходящий год для рождения такого футболиста. Мбаппе обожает все, что связано с футболом. Он очень хороший игрок, но атакует он лучше, чем обороняется. Я счастлив, что Мбаппе — гражданин Франции», — признался наставник французской команды.

А вот полузашитник французов Блез Матюиди не сыграет в четвертьфинале из-за перебора желтых карточек. Дешам не стал винить игрока. «Не знаю, почему он протестовал из-за решения судьи. Нам можно было бы обжаловать решение арбитра, но будет трудно. Я не очень понял, почему он получил предупреждение», — сказал Дешам.

Наконец наставник сборной Франции поделился своим мнением о возможном сопернике по четвертьфиналу, это будет победитель сегодняшнего вечернего матча Португалия — Уругвай. «Может, вы завтра это спросите и сами скажете, какая команда опаснее? Я постараюсь посмотреть матч. Могу сказать, что Португалию я знаю чуть-чуть получше, потому что она играла с нами в финале чемпионата Европы 2016 года. Это две замечательные команды, предпочитающие разный футбол. Давайте дождемся соперника», — заключил он.