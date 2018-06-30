Литовский депутат пожаловался в госкомиссию на показ мультфильма на русском языке

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Член парламентской фракции «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас пожаловался в государственную комиссию по языку на показ мультфильма на русском языке без субтитров в сети кинотеатров Forum Cinemas. Об этом сообщает RT со ссылкой на Delfi.
Касчюнас заявил, что мультфильм «Два хвоста» в кинотеатрах идет только на языке оригинала (русском) без субтитров.
По его словам, Государственная инспекция по языку должна в рамках своей компетенции оценить действия Forum Cinemas и информировать о принятых решениях.
Он отметил, что действия кинотеатра являются нарушением литовского законодательства.
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