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Месси вновь не забил в Казани и вместе со сборной Аргентины покинул чемпионат мира

Татар-информ

30 июня 2018, 20:16

Политика

В Госдуме прокомментировали слова Трампа о признании Крыма

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Американский лидер «эмоционально» готов к восстановлению конструктивного диалога между Россией и США, заявил Леонид Слуцкий.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп допустил признание Крыма частью территории России ради создания благоприятного фона для предстоящей встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу международного Комитета Госдумы Леонида Слуцкого.

По его словам, Трамп «эмоционально» готов к восстановлению конструктивного диалога между Россией и США.

Ранее сообщалось, что на вопрос о возможности признать полуостров частью России Трамп ответил «посмотрим», не вдаваясь в подробности.

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