В Госдуме прокомментировали слова Трампа о признании Крыма

Американский лидер «эмоционально» готов к восстановлению конструктивного диалога между Россией и США, заявил Леонид Слуцкий.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп допустил признание Крыма частью территории России ради создания благоприятного фона для предстоящей встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу международного Комитета Госдумы Леонида Слуцкого.

По его словам, Трамп «эмоционально» готов к восстановлению конструктивного диалога между Россией и США.

Ранее сообщалось, что на вопрос о возможности признать полуостров частью России Трамп ответил «посмотрим», не вдаваясь в подробности.