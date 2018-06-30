В ДНР сообщили о готовности к «хлебному перемирию» с 1 июля

Перемирие для сбора урожая было согласовано 27 июня во время переговоров контактной группы в Минске.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) полностью готовы соблюдать «хлебное перемирие». Об этом сообщает RT со ссылкой на ДАН.

Была достигнута договоренность о начале «хлебного перемирия» с 1 июля 2018 года, заявил начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Со своей стороны уверяем в полной готовности к соблюдению этого решения, добавил он.

Перемирие для сбора урожая было согласовано 27 июня во время переговоров контактной группы в Минске.