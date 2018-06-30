Сотрудник кунгурского «Водоканала» уволен после заявления о «налоге на дождь»

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(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Сотрудника Кунгурского «Водоканала» уволили после его заявления о введении «налога на дождь» в Пермском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника зампредседателя Правительства региона Андрея Красникова.
Ранее сообщалось, что якобы коммунальные службы в Кунгуре стали взимать с жителей платежи за дождевую воду, которая уходит в канализацию.
Некомпетентный сотрудник «Водоканала» зачем-то сказал жителям, что начисления не за канализацию, а за дождевую воду, поэтому возникла эта ситуация, сказал Красников.
Он добавил, что сотрудник, который был начальником отдела «Водоканала», уже уволен.
Собеседник агентства пояснил, что в расчеты действительно была включена плата, но за водоотведение, то есть канализацию.
«Платежи были выставлены в соответствии с законом, но это не за дождевую воду, никогда дождевая вода не входила в ОДН, входит только в водоотведение, то есть канализационные стоки», — заявил Красников.
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