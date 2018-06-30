Мбаппе стал лучшим игроком матча Франция — Аргентина в Казани

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов/архив
(Казань, 30 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Аргентины, который завершился в Казани.
Мбаппе забил два гола во втором тайме и помог своей команде выйти в четвертьфинал мундиаля. Французы обыграли аргентинцев со счетом 4:3 и стали первым четвертьфиналистом чемпионата мира — во втором раунде плей-офф подопечные Дешама сыграют с победителем пары Уругвай — Португалия.
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