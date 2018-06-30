Месси вновь не забил в Казани и вместе со сборной Аргентины покинул чемпионат мира

Аргентинцы уступили сборной Франции со счетом 3:4 в матче 1/8 финала чемпионата мира в России.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Франции обыграла Аргентину в матче 1/8 финала чемпионата мира в Казани: команды выдали огненный матч и забили семь голов на двоих. Французы победили со счетом 4:3, а аргентинцам не помог даже Лионель Месси: подопечные Сампаоли выбывают из турнира.

Казань накануне матча и в день игры окрасилась в бело-голубые цвета — болельщики сборной Аргентины за время группового этапа уже приучили россиян к песням, танцам и поклонению культа Месси. Последнее очень ярко проявилось в столице Татарстана: пока аргентинцы гостили в городе, у их отеля практически круглосуточно дежурили несколько сотен «паломников». Казанские власти тоже не остались в стороне — к приезду аргентинца у отеля нарисовали граффити с его изображением. Более того, градоначальник Ильсур Метшин пообещал разместить лик Месси на мэрии в том случае, если тот сделает хет-трик в ворота сборной Франции. Задача для десятого номера аргентинской сборной не самая простая: вместе с «Барселоной» Месси дважды приезжал в Казань, не сумев ни забить, ни победить. Местный «Рубин» накануне матча в шутку предложил французам информацию о том, как нейтрализовать Месси, и «трехцветные», судя по всему, ей воспользовались. На предматчевой пресс-конференции только и было разговоров, что о звездном аргентинце: главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и вратарь Уго Льорис учтиво высказывались об опасности лидера соперника, а наставник аргентинцев Хорхе Сампаоли без обиняков назвал Месси «гением» и «лучшим игроком Вселенной».

Матч сборных Франции и Аргентины стал первой игрой плей-офф российского чемпионата, и долго ждать экшна многочисленной публике не пришлось. Уже на 11-й минуте Мбаппе пробежал от своей штрафной до чужой со скоростью Усейна Болта, заработав пенальти, — Рохо не ожидал от соперника такой наглости и срубил его под самый корешок. Мяч сразу же взял Гризманн, установил его на точку и без проблем переиграл Армани. Аргентина за первые полчаса игры создала всего пару неплохих подходов к чужим воротам, а Мбаппе продолжил бить спринтерские рекорды: в одном из прорывов Тальяфико успел сфолить против него до линии штрафной. Впрочем, от желтой карточки это его, как и Рохо в моменте с пенальти не спасло — за восемь минут сразу два защитника аргентинцев «повисли» на карточках. Крайне редко мяч в первом тайме получал Месси: его стерегли по несколько соперников, не стеснялись лупить по ногам и играть жестко при необходимости. В одном из моментов лучший игрок Вселенной по версии главного тренера сборной Аргентины упал в чужой штрафной, и его партнеры требовали пенальти, но безрезультатно. Несмотря на откровенно слабую игру, на перерыв подопечные Сампаоли все же ушли с одним забитым мячом — под занавес тайма французы оставили свободную зону перед своей штрафной, откуда неотразимо пробил Ди Мария. Опорники недосмотрели, Льорис не выручил, да и удар у аргентинца получился что надо: для сборной Франции безошибочный первый тайм обернулся пропущенным голом.

Едва команды вышли из раздевалки, Аргентина забила второй — розыгрыш штрафного после фола на все том же Ди Марии закончился ударом Месси. Выстрел получился не очень, если бы не Меркадо: фланговый защитник оказался практически на линии вратарской и, поставив ногу, смутил Льориса. Положение подопечных Дидье Дешама стала крайне безвыходным — французы были в одном тайме от вылета с чемпионата мира. Это заставило их форсировать события: под давлением Гризманна вышедший на замену у аргентинцев Фасио небрежно откинул мяч своему голкиперу и чуть не поплатился за это. В догоняющих французы, впрочем, ходили меньше десяти минут, а восстановил равенство в счете 22-летний защитник «трехцветных» Павар — после подачи с фланга он влет пробил из-за пределов штрафной и отобрал у Ди Марии звание автора самого красивого гола вечера. В ответственный момент аргентинцев не выручил Армани: после толкотни у его ворот Мбаппе пробил в створ и вывел свою команду вперед. Свой гол молодой француз, несомненно, заслужил, но в матче 1/8 финала чемпионата мира вратарь обязан брать такие мячи. На то, чтобы сделать дубль, главному вундеркинду мирового футбола понадобилось четыре минуты — французы за несколько передач дошли до чужих ворот, Жиру вывел Мбаппе один на один, и тот хладнокровно реализовал свой шанс. Оборона сборной Аргентины и так была не самой надежной, а в последние 20 минут матча и вовсе превратилась в проходной двор — делать счет разгромным могли сначала Жиру, а потом все тот же Мбаппе. Месси воевал у аргентинцев практически в одиночку: вышедшие на замену Агуэро и Меса совсем не добавили остроты в атаке. В дополнительное время Агуэро все же отыграл один мяч, и на флажке у Аргентины был шанс уйти от поражения, которым подопечные Сампаоли не воспользовались. 4:3 — сборная Франции первой выходит в четвертьфинал чемпионата мира, а Месси и компания отправляются домой.

Футбол, чемпионат мира. 1/8 финала.

Франция — Аргентина — 4:3 (1:1)

Голы: Гризманн (13′, 1:0), Ди Мария (41′, 1:1), Меркадо (48′, 1:2), Павар (57′), Мбаппе (64′, 3:2), Мбаппе (68′, 4:2), Агуэро (90+3′, 3:4).

Желтые карточки: Матюиди (72′), Павар (73′), Жиру (90+4′) — Рохо (11′), Тальяфико (19′), Маскерано (43′), Банега (50′), Отаменди (90+4′).

Франция: Льорис, Павар, Умтити, Варан, Эрнандес, Матюиди (Толиссо, 76′), Канте, Погба, Мбаппе (Товен, 88′), Жиру, Гризманн (Фекир, 83′).

Аргентина: Армани, Тальяфико, Рохо (Фасио, 46′), Отаменди, Меркадо, Банега, Маскерано, Перес (Агуэро, 66′), Ди Мария, Месси, Павон (Меса, 75′).

Судья: Алиреза Фагани (Иран).

Стадион: «Казань-Арена», 42 тыс. 873 зрителя.