Аргентинские и французские болельщики повторили рекорд посещаемости «Казань Арены»

Матч Аргентина – Франция в Казани посетили 42 тыс. 873 человека.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Аргентины в Казани посетили 42 тыс. 873 человека. Ровно такое же количество зрителей было на стадионе «Казань Арена» во время матча между сборными Колумбии и Польши 24 июня.

Игра Франция — Аргентина в Казани стала первым матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

6 июля в столице Татарстана состоится матч четвертьфинал.