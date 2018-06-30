На Украине сообщили о создании «мощнейшей» ракеты

Противокорабельная крылатая ракета сможет поражать «любые цели» на расстоянии 280 — 300 км, заявил Валентин Бадрак.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Киев создаст «мощнейшую» противокорабельную крылатую ракету в следующем году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака, который дал интервью изданию «Апостроф».

ПКР сможет поражать «любые цели» на расстоянии 280 — 300 км, заявил Бадрак.

По его словам, это мощнейшее мобильное наземное средство, которое может использоваться для береговой охраны, а также оно станет «психологическим фактором» воздействия на Россию.

Эксперт отметил, что море всегда было «слабым местом» Украины и соответствующие вооружения создавали «по остаточному принципу», что повлияло на их состояние.

Он добавил, что Украина имеет ограниченные возможности реагирования, которые нужно активизировать.

Ранее в Сети появилось видео, на котором демонстрируется плачевное состояние украинских танков «Оплот».