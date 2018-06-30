Школьники Сабинского района познакомились с природой других континентов

Площадь оранжереи поделена на тропическое, субтропическое и пустынное отделения, где произрастают растения, не характерные для нашего климата.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Воспитанники школьного лесничества «Нургали оныклары» Лесхозской школы Сабинского района РТ посетили оранжерею при дендрологическом саду Сабинского лесхоза, сообщает Министерство лесного хозяйства РТ.



Инженер охраны и защиты леса Сабинского лесничества, руководитель школьного лесничества Зоя Мултанова выступила в качестве экскурсовода.

Площадь оранжереи составляет 783 квадратных метра. Она поделена на тропическое, субтропическое и пустынное отделения, где произрастают растения, не характерные для нашего климата.



Сейчас здесь растут 300 разновидностей экзотических растений. Юные лесоводы с интересом наблюдали, как растет банан, бамбук, лимон, гранат, лавр благородный, пальма финиковая, инжир, авокадо, фейхоа, фикусы, алоэ вера.



Зоя Мултанова отметила, что у ребят появилась отличная возможность познакомиться с природой других континентов, не уезжая из Татарстана.