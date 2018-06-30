Трамп убедил короля Саудовской Аравии увеличить добычу нефти до двух млн баррелей

Дональд Трамп попросил Саудовскую Аравию увеличить нефтедобычу из-за беспорядков и несоблюдения положений в Иране и Венесуэле.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп заявил, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд согласился увеличить добычу нефти в стране в пределах 2 млн баррелей в сутки. Об этом глава Штатов сообщил в своем в Twitter.

Трамп объяснил Салману, что из-за беспорядков и несоблюдения положений в Иране и Венесуэле он просит Саудовскую Аравию увеличить нефтедобычу хотя бы до 2 млн баррелей.

Американский лидер отметил, что король Саудовской Аравии ответил согласием.

По словам Трампа, цены на нефть сейчас очень высокие и такие меры необходимы, чтобы компенсировать разницу.

По договоренности стран ОПЕК и крупных нефтепроизводителей от 2016 года участники сделки должны были сократить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года.

Сделка продлевалась два раза, но 23 июня 2018 года страны ОПЕК+ одобрили увеличение добычи на 1 млн баррелей в сутки с целью предотвратить перевыполнение сделки.