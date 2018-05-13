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Татар-информ

30 июня 2018, 17:47

Шоу-бизнес

Футболист Кержаков с супругой не могут поделить сына

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Фото: соц сети

В начале мая супруга Кержакова Милана назвала Кержакова падшим, не достойным уважения человеком.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В четверг, 28 июня, супруга футболиста Александра Кержакова Милана вышла в прямой эфир со своими поклонниками. Девушка объявила, что ее супруг отобрал у нее ребенка, пишет «360».

По ее словам, Александр приехал на дачу, где Артемий находился с няней. Подкупив женщину, он забрал ребенка и запрещает Милане с ним видеться.
При этом Кержаков продолжает публиковать фотографии с сыном в своем Instagram`e и никак не реагирует на обрушившуюся критику россиян.

«Верни ребенка матери!!!», «Верни ребенка, альфонс проклятый!», «Если честно, видно даже по фото что малыш грустный!!!!» – пишут разгневанные поклонники. На сторону Миланы встали и звезды шоу-бизнеса, в частности адвокат и певица Катя Гордон, ведущая Алена Водонаева.

В начале мая супруга Кержакова Милана назвала Кержакова падшим, не достойным уважения человеком. В своем Instagram`e, отвечая на вопрос одного из пользователей, она написала: «Я давно уже не с ним в отношениях...».

Напомним, Милана и Александр познакомились в 2014 году, летом 2015-го сыграли роскошную свадьбу, в 2017-м у них родился сын Артем.

 

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Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova)

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