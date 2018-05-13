Футболист Кержаков с супругой не могут поделить сына

Фото: соц сети
(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В четверг, 28 июня, супруга футболиста Александра Кержакова Милана вышла в прямой эфир со своими поклонниками. Девушка объявила, что ее супруг отобрал у нее ребенка, пишет «360».
По ее словам, Александр приехал на дачу, где Артемий находился с няней. Подкупив женщину, он забрал ребенка и запрещает Милане с ним видеться.
При этом Кержаков продолжает публиковать фотографии с сыном в своем Instagram`e и никак не реагирует на обрушившуюся критику россиян.
«Верни ребенка матери!!!», «Верни ребенка, альфонс проклятый!», «Если честно, видно даже по фото что малыш грустный!!!!» – пишут разгневанные поклонники. На сторону Миланы встали и звезды шоу-бизнеса, в частности адвокат и певица Катя Гордон, ведущая Алена Водонаева.
В начале мая супруга Кержакова Милана назвала Кержакова падшим, не достойным уважения человеком. В своем Instagram`e, отвечая на вопрос одного из пользователей, она написала: «Я давно уже не с ним в отношениях...».
Напомним, Милана и Александр познакомились в 2014 году, летом 2015-го сыграли роскошную свадьбу, в 2017-м у них родился сын Артем.
Следующая новость
Нападающий французской команды забил два мяча и помог своей сборной выйти в четвертьфинал чемпионата мира.
Аргентинцы уступили сборной Франции со счетом 3:4 в матче 1/8 финала чемпионата мира в России.
Матч Аргентина – Франция в Казани посетили 42 тыс. 873 человека.
Матч между сборными Франции и Аргентины проходит в Казани на стадионе «Казань-Арена».
Нападающий сборной Франции реализовал пенальти, назначенный за снос Килиана Мбаппе.
На мордовском подворье варилась уха, также работала ярмарка, которая удивляла разнообразием изделий народного творчества.
Актер постарается посетить первый матч 1/8 финала ЧМ-2018, который проходит в столице РТ на «Казань-Арене».
В документе отмечена многолетняя плодотворная деятельность коллектива.
Бабушка вселенной стала участницей матча невест, который проходит в Казани во время ЧМ-2018.
Девушки вышли на мини-поле в свадебных платьях и фате.
«Элиф» сочетает в себе хореографию, музыку и театр – все три направления форума Arts biler forum.
В июле в столице РТ и Иннополисе пройдет специальный ЧМ по футболу среди болельщиков-бизнесменов.
Казанцы проиграли из-за пропущенного с пенальти гола в самой концовке встречи.
Для игроков республиканских клубов актер совместно с агентством инвестиционного развития РТ организовали закрытый показ фильма «Тренер».
Мастерская мозаики и камня подготовила к ЧМ-2018 специальную выставку.
Аким Алтай Кульгинов пригласил главу РТ в Уральск на Сабантуй и предложил провести деловой форум с участием представителей бизнеса РТ и Казахстана.
30 июняРост тарифов ЖКХ, подорожание сигарет и перевод бюджетников на карту «Мир»: какие изменения ждут россиян с 1 июля