Гризманн забил в Казани первый гол плей-офф чемпионата мира по футболу

Нападающий сборной Франции реализовал пенальти, назначенный за снос Килиана Мбаппе.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист сборной Франции Антуан Гризманн забил в Казани первый гол плей-офф чемпионата мира — нападающий реализовал пенальти на 13-й минуте матча против команды Аргентины.

Пенальти в ворота аргентинцев был назначен за фол Маркоса Рохо против Килиана Мбаппе. Гризманн уверенно переиграл вратаря сборной Аргентины Франко Армани и открыл счет в матче. Игра сборных Франции и Аргентины в Казани стала первым матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу.