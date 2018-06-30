Минниханов встретился с Марадоной перед матчем Аргентина — Франция

Матч между сборными Франции и Аргентины проходит в Казани на стадионе «Казань-Арена».

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов встретился сегодня с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной перед матчем чемпионата мира по футболу между командами Франции и Аргентины в Казани. Фото со встречи глава республики опубликовал в своем Instagram.

Ранее в СМИ сообщалось, что после матча между сборными Аргентины и Нигерии в Санкт-Петербурге Марадоне стало плохо, однако позже эту информацию опровергла сопровождающая его колумбийская журналистка Патрисия Вильехас.

Сборная Аргентины заняла второе место в группе D чемпионата мира и попала в 1/8 финала на команду Франции. Матч начался в Казани в 17.00 по московскому времени.