Данила Козловский приехал в Казань на матч чемпионата мира болеть за Аргентину

КультураЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Валерия Белова
(Казань, 30 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Актер и режиссер Данила Козловский приехал в Казань на матч чемпионата мира по футболу между Францией и Аргентиной. Об этом артист сообщил сегодня во время встречи с учениками спортивных школ города и Татарстана в казанском кинотеатре «Мир».
«Я очень надеюсь, что смогу посетить сегодняшний матч. Очень этого жду. Здесь стоит мой товарищ, он болеет за одну сборную, а я за другую и, соответственно, всячески его агитирую болеть за другую», — отметил Данила Козловский.
За кого он будет болеть, известный актер напрямую так и не сказал. Козловский объяснил, что в обеих сборных играют достойные футболисты.
«Но я так скажу, мое сердце всегда будет с Диего Армандо. Это великий футболист. Месси, конечно же. Это, возможно, его последний чемпионат мира, поэтому хочется, чтобы он сотворил историю. Наверное, я буду болеть за драму. За красивый футбол, который будет сегодня», — объяснил актер.
Также матч плей-офф в Казани планирует посетить руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
«Я тоже планирую прийти. Матч сегодняшний будет, я не знаю, что-то невероятное. Думаю, нам позавидуют все города России», — отметила чиновник.
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