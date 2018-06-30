Данила Козловский приехал в Казань на матч чемпионата мира болеть за Аргентину

Актер постарается посетить первый матч 1/8 финала ЧМ-2018, который проходит в столице РТ на «Казань-Арене».

(Казань, 30 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Актер и режиссер Данила Козловский приехал в Казань на матч чемпионата мира по футболу между Францией и Аргентиной. Об этом артист сообщил сегодня во время встречи с учениками спортивных школ города и Татарстана в казанском кинотеатре «Мир».

«Я очень надеюсь, что смогу посетить сегодняшний матч. Очень этого жду. Здесь стоит мой товарищ, он болеет за одну сборную, а я за другую и, соответственно, всячески его агитирую болеть за другую», — отметил Данила Козловский.

За кого он будет болеть, известный актер напрямую так и не сказал. Козловский объяснил, что в обеих сборных играют достойные футболисты.

«Но я так скажу, мое сердце всегда будет с Диего Армандо. Это великий футболист. Месси, конечно же. Это, возможно, его последний чемпионат мира, поэтому хочется, чтобы он сотворил историю. Наверное, я буду болеть за драму. За красивый футбол, который будет сегодня», — объяснил актер.

Также матч плей-офф в Казани планирует посетить руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

«Я тоже планирую прийти. Матч сегодняшний будет, я не знаю, что-то невероятное. Думаю, нам позавидуют все города России», — отметила чиновник.