Уха, колодец предсказаний и «музыкальная» завалинка: В РТ отметили мордовский «Валда Шинясь»

На мордовском подворье варилась уха, также работала ярмарка, которая удивляла разнообразием изделий народного творчества.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В селе Кильдюшево Тетюшского района Татарстана состоялся Республиканский фестиваль мордовской культуры «Валда Шинясь», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Открыла юбилейный, пятый по счету, фестиваль театрализация «Расстелю я к солнцу жизни полотно», в котором мифологические персонажи мордовского эпоса создали особый колорит, слившись с красотой Тетюшской земли.



Гости праздника и местные жители слушали переливы гармони на «музыкальной» завалинке, а колодец предсказаний и Ведь-Ава пророчили счастливое будущее. На мордовском подворье варилась уха, также работала ярмарка, которая удивляла разнообразием изделий народного творчества.



В этом году на фестиваль приехали коллективы из Казани, Алексеевского, Камско-Устьинского, Тетюшского, Черемшанского районов Татарстана, Мордовии, Чувашии, Оренбургской и Ульяновской областей. Также в праздничных мероприятиях приняли участие высокие лица республики.



Глава района Рамис Сафиуллов отметил, что межнациональное согласие являются бесценным достоянием нашей республики, а депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов подчеркнул, что сохранение языков и национальных традиций — одна из самых главных задач проживающих на территории России народов.