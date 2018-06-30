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Татар-информ

30 июня 2018, 17:12

Культура

Уха, колодец предсказаний и «музыкальная» завалинка: В РТ отметили мордовский «Валда Шинясь»

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Фото: пресс-служба министерства культуры РТ

На мордовском подворье варилась уха, также работала ярмарка, которая удивляла разнообразием изделий народного творчества.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В селе Кильдюшево Тетюшского района Татарстана состоялся Республиканский фестиваль мордовской культуры «Валда Шинясь», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Открыла юбилейный, пятый по счету, фестиваль театрализация «Расстелю я к солнцу жизни полотно», в котором мифологические персонажи мордовского эпоса создали особый колорит, слившись с красотой Тетюшской земли.


Гости праздника и местные жители слушали переливы гармони на «музыкальной» завалинке, а колодец предсказаний и Ведь-Ава пророчили счастливое будущее. На мордовском подворье варилась уха, также работала ярмарка, которая удивляла разнообразием изделий народного творчества.

В этом году на фестиваль приехали коллективы из Казани, Алексеевского, Камско-Устьинского, Тетюшского, Черемшанского районов Татарстана, Мордовии, Чувашии, Оренбургской и Ульяновской областей. Также в праздничных мероприятиях приняли участие высокие лица республики.

Глава района Рамис Сафиуллов отметил, что межнациональное согласие являются бесценным достоянием нашей республики, а депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов подчеркнул, что сохранение языков и национальных традиций — одна из самых главных задач проживающих на территории России народов.

 

 

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