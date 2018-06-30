Самая красивая бабушка мира вышла на футбольное поле казанского фан-феста в свадебном платье

Бабушка вселенной стала участницей матча невест, который проходит в Казани во время ЧМ-2018.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Победительница международного конкурса красоты Grandma Universe 2018 Илия Гарипова вышла на мини-поле казанского фан-феста, чтобы поиграть в футбол.

«Просто я люблю участвовать в таких мероприятиях. Надо же было мужу фору дать, он же у меня тоже играет в футбол. Я, конечно, играла в футбол раньше, но в свадебном платье первый раз», — отметила самая красивая бабушка мира.

Матч невест проходит сегодня на площадке городского фестиваля болельщиков.

Илия Гарипова представляла Россию на международном конкурсе в Болгарии. 45-летнюю жительницу Казани мировое жюри признало самой красивой бабушкой вселенной. У Илии Гариповой трое детей и маленькая внучка.

Женщина вместе с семье после игры останется на фан-фесте, чтобы смотреть матч Аргентина — Франция.

«Болеть за Францию будем, наверное. В общем, болеем мы за тех, с кем нашей сборной легче играть будет. Еще бы Россия победила», — задорно добавила Илия Гарипова.