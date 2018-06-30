Путин объявил благодарность Татарской филармонии за развитие отечественной культуры

Фото: Гильмутдинова Зимфира
(Казань, 30 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Президент России Владимир Путин выразил благодарность главы государства коллективу Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Об этом сообщила «Татар-информ» пресс-секретарь филармонии Зимфира Гильмутдинова.
Соответствующее распоряжение Президента РФ было подписано накануне, 29 июня.
«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность Президента Российской Федерации коллективу государственного бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан „Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая“», — сказано в документе.
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