Кунгурский «Водоканал» проверят из-за жалоб о взимании платы за дождь

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(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Кунгурский «Водоканал» Пермском крае проверят после появившейся информации о том, что организация взимает с потребителей налог за сточные дождевые воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Правительства региона Андрея Красникова.
Ранее сообщалось, что жительница одного из домов обнаружила в квитанции за коммунальные услуги новый пункт «ОДН за сточные воды, ежемесячный сбор составляет 7 рублей.
В УК «Наш дом» пояснили, что это законная плата, которая взимается за воду, попадающую по водостокам в канализацию.
Красников заявил, что дождевая вода никогда не входила в общедомовые нужды (ОДН), и новый пункт в квитанции — это плата не за дождь, а за канализацию.
По его словам, непонятно, как работник, который заявил, что это платежи за дождь, оказался на своей должности и почему он работает в сфере ЖКХ.
Мы будем с этим разбираться, добавил советник.
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