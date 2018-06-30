Кунгурский «Водоканал» проверят из-за жалоб о взимании платы за дождь

Дождевая вода никогда не входила в общедомовые нужды, заявил зампредседателя Правительства Пермского края.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Кунгурский «Водоканал» Пермском крае проверят после появившейся информации о том, что организация взимает с потребителей налог за сточные дождевые воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Правительства региона Андрея Красникова.

Ранее сообщалось, что жительница одного из домов обнаружила в квитанции за коммунальные услуги новый пункт «ОДН за сточные воды, ежемесячный сбор составляет 7 рублей.

В УК «Наш дом» пояснили, что это законная плата, которая взимается за воду, попадающую по водостокам в канализацию.

Красников заявил, что дождевая вода никогда не входила в общедомовые нужды (ОДН), и новый пункт в квитанции — это плата не за дождь, а за канализацию.

По его словам, непонятно, как работник, который заявил, что это платежи за дождь, оказался на своей должности и почему он работает в сфере ЖКХ.

Мы будем с этим разбираться, добавил советник.