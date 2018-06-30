Невесты Казани устроили футбольный матч в центре фан-феста города

Девушки вышли на мини-поле в свадебных платьях и фате.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Невесты Казани в свадебных платьях и фате вышли на мини поле городского фан-феста, чтобы поиграть в футбол.

Игра проходит в день матча Аргентина — Франция. Для победительниц организаторы подготовили призы, кроме того, невесты попадут в официальный видеодневник казанского фан-феста.

Девушки поделились на команды по пять человек. Игра будет состоять из двух таймов по 15 минут.

«Один тайм будет длиться 15 минут, чтобы девушки не успели перегреться на солнце. К тому же бегать в свадебных платьях не так уж удобно», – отметили ведущие концертной программы фан-феста.