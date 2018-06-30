PGNiG: Стокгольмский арбитраж признал право Польши требовать у РФ снижения цены на газ

Польская нефтегазовая компания ожидает снижения цены на газовые контракты с Россией.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Стокгольмский арбитражный суд признал право польской нефтегазовой компании PGNiG требовать снижения цены на российский газ. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу польской компании.

Арбитражный суд в Стокгольме согласился с доводами PGNiG и частично постановил, что существует контрактная предпосылка, которая разрешает PGNiG требовать снижения цены в долгосрочном контракте, на основании которого «Газпром» поставляет газ в Польшу, сообщается на сайте польской компании.

Уточняется, что компанию устраивает решение суда и она ожидает снижения цены на газовые контракты.

В марте посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк заявил, что республика собирается заменить российский газ импортом из Норвегии и США.