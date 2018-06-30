Порядка 150 бизнесменов со всего Мира съедутся в Казань на TIDA Business Cup 2018

Экономика и финансыЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Около 150 инвесторов и предпринимателей со всего Мира съедутся в Казань на TIDA Business Cup 2018 — специальный ЧМ по футболу среди болельщиков-бизнесменов. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
«Там будут участвовать бизнесмены Америки, Германии, Мексики, большое количество стран будет, правда. Планируем, что человек 150 будет», — отметила организатор чемпионата.
Турнир пройдет 4 − 6 июля в Казани и Иннополисе. Для предпринимателей и инвесторов со всего мира организаторы подготовили футбольные матчи и бизнес-форум.
«Я думаю, нужно использовать все возможности, чтобы рассказывать об инвестиционном климате Татарстана, как о лучшем месте для привлечения инвестиций, вообще, в Российскую Федерацию и ведение бизнеса. Мы должны пытаться максимально расширить линейку наших производителей, находить для них новые рынки сбыта. Для наших бизнесменов — это возможность договориться по торговым операциям. В конечном итоге, все это влияет на инвестиции. Эта работа на стратегический характер, на будущее», — объяснила Талия Минуллина.
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