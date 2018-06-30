«Рубин» проиграли в матче с командой «Радник» в Сербии

(30 июня, Казань, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня, в последний день предсезонных сборов в Сербии, во время матча с клубом «Радник» из города Сурдулица «Рубин» проиграл со счетом 0:1.
В минувшем сезоне команда из Сурдулицы заняла девятое место в сербской Суперлиге.
Казанцы проиграли из-за пропущенного с пенальти гола в самой концовке встречи.
Как это часто бывает, по ходу сборов рабочие планы «Рубина» поменялись. Так, в первом контрольном матче «Рубин» обыграл сербский «Пролетер» со счетом 2:0, хотя первоначально должен был играть с «Чукаричками».
И сегодня вместо ожидаемой команды «Раднички» играть пришлось с «Радником». Сегодняшний спарринг также показывали в прямом эфире «Рубин ТВ».
Заметно превосходя соперника в классе, казанцы не использовали свои возможности. Самый удобным моментом был пенальти — нападающий «Рубина» Александр Бухаров не сумел переиграть с 11-метровой точки голкипера «Радника».
Уже в компенсированное время сербы реализовали свой пенальти.
Сегодня же казанцы вылетают домой, сбор в Сербии завершен. Второй предсезонный сбор «Рубин» проведет 6 — 21 июля в Австрии.
«Рубин» (Казань, Россия) — «Радник» (Сурдулица, Сербия) — 0:1 (0:0). Гол: игрок «Радника», 90+1. Нереализованный пенальти: Бухаров, 65 (вратарь).
Состав «Рубина»: Акмурзин (Ив. Коновалов, 45), Чико Флорес (Доронин, 45), Сорокин (Бергстрем, 45), Уремович (Ситдиков, 45), Хрубик (Казанский, 45), Попов (Мухаметзянов, 45), Байрамян (Седов, 45), Могилевец (Кочич, 45. Павленко, 83), Иг. Коновалов (Базаев, 45), Сагес (Бухаров, 45), Голдобин (Умаров, 45).
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