Немецкие болельщики сдают билеты на матчи плей-офф

27 июня в Казани сборная Германии потерпела поражение от Южной Кореи со счетом 0:2 и не смогли выйти в плей-офф, заняв четвертое место в группе F.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Болельщики футбольной команды Германии начали сдавать билеты на матчи плей-офф после того, как сборная страны вылетела с чемпионата мира, сообщает ТАСС.

27 июня в Казани сборная ФРГ потерпела поражение от Южной Кореи со счетом 0:2 и не смогли выйти в плей-офф, заняв четвертое место в группе F.

Большинство фанатов рассчитывали на участие сборной в плей-офф, поэтому теперь им приходится возвращать билеты.

Пресс-служба ФИФА отметила, что немецкие болельщики купили почти 70 тысяч билетов на матчи мундиаля. Платформа перепродажи билетов будет работать до 15 июля, напомнили в организации.

На матч Швеция — Швейцария, который пройдет в Санкт-Петербурге, теперь доступны билеты первой категории (по 14 700 руб). Данный матч был в планах болельщиков Германии, но на первом месте в группе F оказалась не Германия, а Швеция.