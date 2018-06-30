Данила Козловский встретился с маленькими футболистами Татарстана

Для игроков республиканских клубов актер совместно с агентством инвестиционного развития РТ организовали закрытый показ фильма «Тренер».

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Актер и режиссер Данила Козловский приехал в Казань и встретился с учениками спортивных школ города и Татарстана.

Сначала актёр пообщался с детьми, а потом представил им свой фильм «Тренер», бесплатный показ которого организовало агентство инвестиционного развития РТ.

Данила Козловский рассказал юным спортсменом, за что любит футбол и за кого болеет на Чемпионате Мира 2018.

«Моя главная команда, конечно же, моя страна. Я переживаю и болею. Я болею за эмоции, я болею за чувства, за футбольные личности. Я считаю, что на чемпионате мира не бывает слабых команд в принципе. И этот чемпионат это показывает каждый день. Посмотрите, одна из самых сильных команд — сборная Германии — не прошла в одну восьмую финала, Аргентина с большим трудом вышла в одну восьмую. И так далее. Не бывает слабых сборных. Я верю в нашу сборную», – поделился своими мыслями актер.

Отметим, что актёр стал специальным гостем TIDA Business Cup — чемпионата мира по футболу среди бизнесменов. Бизнес-площадку для встреч и переговоров инвесторов из разных стран подготовило агенство инвестиционного развития республики и клуб болельщиков сборной России Russia Unites.

В конце встречи актёр оставил автографы на футболках всех желающих и подарил футбольные мячи ребятам, которые задали лучший вопрос.