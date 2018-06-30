Опубликован национальный план по борьбе с коррупцией

Указ вступил в силу 29 июня, план рассчитан на 2018 — 2020 год.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Глава России Владимир Путин утвердил национальный план по противодействию коррупции. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Указ вступил в силу 29 июня, план рассчитан на 2018 — 2020 год.

Высшие должностные лица российских регионов, Госдума, Верховный суд, Совет Федерации, Счетная палата, Центральная избирательная комиссия и Центральный банк должны обеспечить выполнение мероприятий, которые предусматриваются планом.

Наблюдать за реализацией плана будет специальная рабочая группа.

К мерам в рамках плана относится совершенствование системы ограничений, запретов и требований, которые устанавливаются в целях противодействия коррупции.

Также план коснется усовершенствования порядка получения подарков отдельными категориями работников.