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Татар-информ

30 июня 2018, 14:56

Политика

Опубликован национальный план по борьбе с коррупцией

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Указ вступил в силу 29 июня, план рассчитан на 2018 — 2020 год.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Глава России Владимир Путин утвердил национальный план по противодействию коррупции. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости. 

Указ вступил в силу 29 июня, план рассчитан на 2018 — 2020 год. 

Высшие должностные лица российских регионов, Госдума, Верховный суд, Совет Федерации, Счетная палата, Центральная избирательная комиссия и Центральный банк должны обеспечить выполнение мероприятий, которые предусматриваются планом. 

Наблюдать за реализацией плана будет специальная рабочая группа.

К мерам в рамках плана относится совершенствование системы ограничений, запретов и требований, которые устанавливаются в целях противодействия коррупции.

Также план коснется усовершенствования порядка получения подарков отдельными категориями работников.

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