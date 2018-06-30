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Татар-информ

30 июня 2018, 14:28

КультураЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

В городском пресс-центре Казани прошел мастер-класс по каменной мозаике

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Фото: Михаил Захаров


Мастерская мозаики и камня подготовила к ЧМ-2018 специальную выставку.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В городском пресс-центре Казани прошел мастер-класс по каменной мозаике, которую провела руководитель мастерской мозаики и камня Анна Солнечная.

Она рассказала, что мастерская работает уже год в Храме всех религий в Казани. К чемпионату мира по футболу они решили создать специальную выставку. Казанские мастера сделали портреты с изображением египетского футболиста Мохамеда Салаха (1×2м) и аргентинского форварда Лионеля Месси (1,27×1,27 м). Над ними два месяца трудились пять художников.

Портрет Месси установили в казанском отеле «Рамада», где поселилась аргентинская сборная. По словам Анны, легендарный футболист удивился необычной работе, подошел к ней и потрогал.

Несколько дней мастера выставляли работы на ул. Баумана, однако срок эксплуатации точки уже закончился. В дальнейшем осмотреть мозаики можно будет в Храме всех религий. Художники готовы продать картины с футболистами — их стоимость оценивается в 250 тыс. рублей.

«Туда входит только работа мастеров, трудившихся 2 месяца», — пояснила Солнечная.

Затем журналистам рассказали о технике каменной мозаики. Для наглядности Анна Солнечная принялась изготавливать на деревянной основе портрет португальского футболиста Криштиану Роналду. Она использовала только клей ПВА и камни, купленные на заказ по интернету.

Анна все делала вручную, но отметила, что некоторые ее ученики предпочитают использовать пинцеты или зубочистки, чтобы цеплять совсем крошечные камешки.

«Я обязательно смотрю на цветопередачу, стараюсь, чтобы картина была максимально объемной. Даже у черного цвета есть свои оттенки, и в камнях они тоже есть. Я начинаю с волос — начинаю с самого темного и перехожу к более светлому», — пояснила она.
В некоторых работах можно использовать стекло, если, например, не удастся найти нужный оттенок в камнях.

«Как художник я испробовала много разных техник и мне хотелось чего-нибудь посложнее, чтобы картины оставались как можно дольше в первозданном виде. Поэтому я выбрала мозаику», — поделилась с журналистами мастер.

Главное преимущество таких работы, призналась Анна, — их долговечность, в отличие от обычных картин, которые нужно через время реставрировать, ухаживать, которые нельзя потрогать.

«Одна из особенностей этой техники — картины можно трогать. Это большое счастье, когда даже слепой человек (который нуждается в визуализации) может подойти к такой картине, потрогать и представить себе какие-то краски в голове», — заметила художник.

Затем все желающие смогли сами попробовать сделать из камней несложный рисунок.

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