ЧП произошло накануне днем в туалете МГТУ им. Баумана.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В московском вузе злоумышленник ударил ножом преподавателя, сообщает газета «Известия».

Неизвестный молодой человек два раза ударил ножом 28-летнего преподавателя МГТУ им. Баумана. Инцидент произошел накануне днем в туалете вуза.

Первый удар злоумышленник нанес в живот, второй – в плечо. После этого молодой преподаватель смог выбежать и позвать на помощь. Нападавший скрылся.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Когда мужчина пришел в себя, он заявил, что незнаком с нападавшим.

