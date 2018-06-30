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(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В московском вузе злоумышленник ударил ножом преподавателя, сообщает газета «Известия».
Неизвестный молодой человек два раза ударил ножом 28-летнего преподавателя МГТУ им. Баумана. Инцидент произошел накануне днем в туалете вуза.
Первый удар злоумышленник нанес в живот, второй – в плечо. После этого молодой преподаватель смог выбежать и позвать на помощь. Нападавший скрылся.
Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Когда мужчина пришел в себя, он заявил, что незнаком с нападавшим.
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