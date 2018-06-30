Минниханов встретился с Акимом Западно-Казахстанской области

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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Глава республики Рустам Минниханов сегодня встретился с делегацией из Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Минниханов отметил, что ближе всех из регионов Казахстана к Татарстану располагается Западно-Казахстанская область, и это способствует укреплению торгово-экономических отношений.
Также глава республики поблагодарил Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за особое внимание к партнерству с Татарстаном.
«Мы близки по языку, религии и обычаям. Кроме того, на территории Казахстана проживает большая диаспора татар. Все это должно служить для укрепления наших отношений», — подчеркнул он.
Со своей стороны, Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов заявил, что в состав их делегации вошли представители главных компаний региона, и выразил уверенность в том, что «подобные встречи позитивно скажутся на развитии торгово-экономических и культурных связей».
Во время встречи стороны обсудили наиболее перспективные направления партнерства: взаимодействие в сфере туризма, взаимных поставок продуктов питания и пр.
Алтай Кульгинов пригласил Президента РТ в Уральск, в котором в сентябре состоится праздник Сабантуй, и предложил провести деловой форум, где примут участие представители бизнеса обеих сторон.
«В сентябре мы запланируем визит нашей делегации. Это всё в интересах наших государств», — подытожил Рустам Минниханов.
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