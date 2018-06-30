Коллега Ксении Собчак подтвердила ее вторую беременность

Под фотографией с вечеринки Мишаня на вопрос о беременности коллеги ответила «да».

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Жена рэпера Dino MC подтвердила слухи о второй беременности Ксении Собчак, пишет «СтарХит».



Обе молодые мамы присутствовали на премии журнала FB. Под фотографией с вечеринки Мишаня на вопрос о беременности коллеги ответила «да».



Поводом для слухов также стало появление Собчак на благотворительной акции в саду «Эрмитаж» в платье свободного кроя. Поклонники отреагировали незамедлительно: «Беременная», «Она в положении!», «Я Вас поздравляю!!! Беременность Вам к лицу!!!», «Кто бы мог подумать, с озорным характером Ксюша станет замечательной, милой мамой и женой. Счастья вашей семье!», «Ого! Второй на подходе! Поздравляем!!!» – написали фолловеры.



Для Ксении Собчак и ее мужа Максима Виторгана малыш станет вторым в семье. Первенец Платон родился 18 ноября 2016 года. Блондинка рассказала, что рожала сына в подмосковной клинике «Лапино», по ее словам, ей пришлось вытерпеть невыносимую боль, но «это того стоило».



Сейчас супруги заботятся о маленьком Платоше. Малыш учится плавать и говорить по-английски.