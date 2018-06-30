Месси удивился своему мозаичному портрету в казанском отеле

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Фото: Михаил Захаров
(Казань, 30 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Аргентинский футболист Лионель Месси удивился своему мозаичнному портрету, который установлен в холле казанского отеля «Рамада». Об этом журналистам рассказала Анна Солнечная, чья мастерская изготовила каменную мозаику.
Пять казанских мастеров трудились над портретом легендарного форварда два месяца. Размер панно — 127 на 127 см.
По словам Анны, они удивились, что сборная Аргентины будет играть в Казани.
«Мы узнали, что Месси придет в Казань и все такие: „Надо, чтобы он увидел эту картину“. Речи о том, чтобы ему подарить даже не было, это невозможно из-за ряда обстоятельств. Мы сделали все возможное, чтобы картина сама к нему „приехала“», — поделилась восторгом художник.
Как рассказали Солнечной сотрудники отеля, Лионель Месси увидел мозаику, подошел к ней и потрогал.
Сегодня на «Казань Арене» пройдет матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Франции.
Следующая новость
Мастерская мозаики и камня подготовила к ЧМ-2018 специальную выставку.
Аким Алтай Кульгинов пригласил главу РТ в Уральск на Сабантуй и предложил провести деловой форум с участием представителей бизнеса РТ и Казахстана.
Каменная мозаика размером 127 на 127 см с изображением аргентинского футболиста Лионеля Месси, установлена в отеле «Рамада».
Юноша – активный игрок команды по водному поло в бассейне «Ляйсан», также занимается футболом с шести лет.
Авария произошла сегодня рано утром на 758-м км трассы М7 «Волга».
В момент ЧП на борту находились 55 человек и четверо членов экипажа.
В Татарстане выпущено 887 тыс. карт национальной платежной системы «Мир».
Легенда аргентинского футбола поддерживает команду своей страны на чемпионате мира в России.
Авария произошла около полуночи в селе Сарманово.
У 27-летнего парня обожгло более 90 процентов тела, и он находится в крайне тяжелом состоянии.
На тлевшие кучи мусора высыпали пять тысяч кубометров земли.
30 июняРост тарифов ЖКХ, подорожание сигарет и перевод бюджетников на карту «Мир»: какие изменения ждут россиян с 1 июля