Месси удивился своему мозаичному портрету в казанском отеле

Каменная мозаика размером 127 на 127 см с изображением аргентинского футболиста Лионеля Месси, установлена в отеле «Рамада».

(Казань, 30 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Аргентинский футболист Лионель Месси удивился своему мозаичнному портрету, который установлен в холле казанского отеля «Рамада». Об этом журналистам рассказала Анна Солнечная, чья мастерская изготовила каменную мозаику.

Пять казанских мастеров трудились над портретом легендарного форварда два месяца. Размер панно — 127 на 127 см.

По словам Анны, они удивились, что сборная Аргентины будет играть в Казани.

«Мы узнали, что Месси придет в Казань и все такие: „Надо, чтобы он увидел эту картину“. Речи о том, чтобы ему подарить даже не было, это невозможно из-за ряда обстоятельств. Мы сделали все возможное, чтобы картина сама к нему „приехала“», — поделилась восторгом художник.

Как рассказали Солнечной сотрудники отеля, Лионель Месси увидел мозаику, подошел к ней и потрогал.

Сегодня на «Казань Арене» пройдет матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Франции.