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Татар-информ

30 июня 2018, 13:24

Экономика и финансы

«Натали Турс» сокращает чартерные программы

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Причиной сокращений являются плохие финансовые показатели.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Компания «Натали Турс» с сегодняшнего дня сокращает чартерные программы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Причиной сокращений являются плохие финансовые показатели. 

Так, будут отменены чартеры в Римини, Неаполь, Барселону, Катанию, Анталию и Ираклион. 

В ассоциации отметили, что туристам обещана компенсация средств по всем турам, которые были отменены. 

Однако руководитель правовой службы АТОР Надежды Ефремовой, в законе не приписан срок возврата. 

Программы на основе регулярных перевозок продолжат осуществляться в обычном режиме.

Ранее на встрече Ростуризма с руководством «Натали Турс», Президент компании Владимир Воробев заверил, что туроператор может исполнять обязательства перед туркомпаниями и туристами, а также гарантировал, что все услуги, которые были приобретены клиентами, будут оказываться в полном объеме и в срок. 

В начале недели в АТОР поступила информация, что при заселении клиентов «Натали Турс», агенты столкнулись с проблемами, вследствие чего пришлось повторно оплачивать проживание туристов.

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