Спектакль «Элиф» впервые показали open-air на арт-форуме в Билярске

«Элиф» сочетает в себе хореографию, музыку и театр – все три направления форума Arts biler forum.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Обладатель российской национальной театральной премии «Золотая маска» спектакль «Элиф» впервые был сыгран на открытом воздухе в Билярске в рамках форума Arts biler forum, сообщает пресс-служба ТРМОФ «Сэлэт».

Спектакль для показа был выбран не случайно. «Элиф» сочетает в себе хореографию, музыку и театр – все три направления форума Arts biler forum.

Перед спектаклем режиссер и худрук Казанского ТЮЗа Туфан Имамутдинов отметил, что показ постановки на открытом воздухе – это своего рода эксперимент, и для всей команды он пройдет под большим градусом ответственности и волнения.

По словам руководителя театрального направления Arts biler forum, это не просто спектакль, а ода татарскому народу, искусству и языку, а также всем языкам, которые находятся на грани исчезновения.

После показа режиссер спектакля отметил, что творческая команда справилась с задачей, «чувствовалась энергия земли».