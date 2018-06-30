Власти Швеции решили отменить бойкот ЧМ-2018 в России

Фото: Салават Камалетдинов/архив
(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Власти Швеции заявили, что отказываются бойкотировать мундиаль, проходящий в России, сообщает РБК.
Поскольку национальная сборная Швеции вышла в плей-офф с первого места в группе, члены Кабинета министров, чтобы поддержать своих спортсменов, будут присутствовать на матчах команды во время чемпионата мира в России.
Глава внешнеполитического ведомства Швеции заявила, что бойкот касался только церемонии открытия ЧМ-2018 в Москве, и что бойкот поддерживали и политики других стран.
«Мы были последовательны, говоря о том, что будем бойкотировать открытие [чемпионата мира] в знак солидарности с Великобританией», — отметила Валльстрем.
По словам главы ведомства, список чиновников, которые отправятся на чемпионат, еще не утвержден и будет опубликован «в ближайшее время».
Шведская сборная вышла из группового этапа чемпионата мира в плей-офф с первого места, заработав 6 голов за три игры. Команда обыграла команды из Южной Кореи (1:0) и Мексики (3:0), потерпев поражение только от Германии (1:2).
Ранее, в марте, решение не посещать ЧМ-2018 из-за «дела Скрипалей» решила королевская семья Великобритании и британские чиновники. Их поддержали Президент Польши Анджей Дуда, чиновники и представители Футбольной ассоциации Исландии.
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