Власти Швеции решили отменить бойкот ЧМ-2018 в России

Шведская сборная вышла из группового этапа чемпионата мира в плей-офф с первого места, заработав 6 голов за три игры.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Власти Швеции заявили, что отказываются бойкотировать мундиаль, проходящий в России, сообщает РБК.

Поскольку национальная сборная Швеции вышла в плей-офф с первого места в группе, члены Кабинета министров, чтобы поддержать своих спортсменов, будут присутствовать на матчах команды во время чемпионата мира в России.

Глава внешнеполитического ведомства Швеции заявила, что бойкот касался только церемонии открытия ЧМ-2018 в Москве, и что бойкот поддерживали и политики других стран.

«Мы были последовательны, говоря о том, что будем бойкотировать открытие [чемпионата мира] в знак солидарности с Великобританией», — отметила Валльстрем.

По словам главы ведомства, список чиновников, которые отправятся на чемпионат, еще не утвержден и будет опубликован «в ближайшее время».

Шведская сборная вышла из группового этапа чемпионата мира в плей-офф с первого места, заработав 6 голов за три игры. Команда обыграла команды из Южной Кореи (1:0) и Мексики (3:0), потерпев поражение только от Германии (1:2).

Ранее, в марте, решение не посещать ЧМ-2018 из-за «дела Скрипалей» решила королевская семья Великобритании и британские чиновники. Их поддержали Президент Польши Анджей Дуда, чиновники и представители Футбольной ассоциации Исландии.